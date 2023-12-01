В России производство красной икры за девять месяцев выросло в 2,7 раза

По информации Росрыболовства, объем производства черной икры увеличился на 3%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. В России по итогам января - сентября 2023 года производство лососевой икры выросло в 2,7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, производство осетровой икры - на 3%, сообщило Росрыболовство.

"По оперативным данным Росстата, объем производства лососевой икры за три квартала 2023 года (январь - сентябрь) составил 21,1 тыс. тонн, что в 2,7 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. Объем производства осетровой икры за три квартала 2023 года составил - 36,2 тонны, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в сообщении.

Лидерами изготовления натуральной лососевой икры, как и в 2022 году, остаются Камчатский край и Сахалинская область. На эти регионы приходится более 50% объема икры лососевых видов рыб от общего производства, отметили в ведомстве.

Экспорт и импорт икры

При этом экспорт лососевой икры в январе - октябре 2023 года упал на 46% и составил 125,2 тонн. Импорт лососевой икры составил 30,3 тонн, что ниже уровня аналогичного периода 2022 года на 74%.

Экспорт осетровой икры в январе - октябре 2023 года снизился на 14% - до 2,4 тонны, а ее импорт уменьшился на 42% - до 9,7 тонн, сообщило Росрыболовство.