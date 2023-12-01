Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2024-2026 годы

Согласно документу, доходы столицы в 2024 году составят 4,3 трлн рублей, в 2025 году - 4,6 трлн рублей, в 2026 году - 4,9 трлн рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Документ, подтвержденный электронной подписью, опубликован на официальном сайте мэра и правительства города.

К началу октября столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. 13 октября документ был внесен в Мосгордуму, а 22 ноября принят на пленарном заседании.

Общественное обсуждение законопроекта проходило с 7 по 11 ноября в онлайн-формате, москвичи направляли свои предложения, заявления и замечания, воспользовавшись специальной формой на сайте городской общественной палаты или написав письмо на электронную почту. Всего в общественном обсуждении приняли участие почти 14,2 тыс. человек, в том числе 390 представителей общественных объединений или некоммерческих организаций. Итоговый протокол общественного обсуждения примерно с 14,7 тыс. рекомендаций был направлен мэру столицы и в Мосгордуму.

Согласно закону, доходы столицы в 2024 году составят 4,3 трлн рублей, в 2025 году - 4,6 трлн рублей, в 2026 году - 4,9 трлн рублей. Темп роста доходов на 2024-2026 годы составляет порядка 7% ежегодно. Расходы запланированы на 2024 год в объеме 4,8 трлн рублей, на 2025 год - 5 трлн рублей, на 2026 год - 5,1 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, а в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита.