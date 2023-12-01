Единственный производитель оптоволокна в РФ будет содействовать его маркировке

Эксперимент продлится до 1 декабря 2024 года, сообщил гендиректор компании "Оптоволоконные Системы" Андрей Николаев

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Компания "Оптоволоконные Системы" - единственный производитель оптоволокна в России - планирует максимально содействовать стартовавшему 1 декабря эксперименту по маркировке оптических волокон и волоконно-оптических кабелей. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Андрей Николаев.

"Проведение добровольного эксперимента по маркировке оптического волокна и волоконно-оптического кабеля будет способствовать повышению прозрачности рынка и обеспечению механизмов контроля за соблюдением мер поддержки, направленных на развитие высокотехнологичных отраслей экономики. Со своей стороны, мы, как единственный производитель оптического волокна в России, заинтересованы в успехе эксперимента и планируем максимально содействовать его проведению", - отметил Николаев.

Эксперимент продлится до 1 декабря 2024 года. Помимо производителя оптоволокна, в нем будут участвовать и другие крупные кабельщики. 60% этих производителей электрокабелей и другой продукции уже выразили свою готовность.

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности (одежда из натуральной и искусственной кожи, трикотажные блузки, пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки), а также шубы, духи, шины и фотоаппараты. Проводятся эксперименты по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, биологически активных добавок, антисептиков, медицинских изделий, электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.