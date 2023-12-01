Действующий председатель ОБСЕ призвал Россию одобрить бюджет организации

Буяр Османи отметил, что из-за его отсутствия страдают полевые миссии организации в Молдавии и на Балканах

СКОПЬЕ /Северная Македония/, 1 декабря. /ТАСС/. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Северной Македонии Буяр Османи призвал Россию одобрить проект бюджета организации, так как из-за его отсутствия страдают полевые миссии организации в Молдавии и на Балканах.

"Я вновь призываю Российскую Федерацию разрешить консенсус по бюджету, поскольку полевые операции в Молдавии, которые имеют решающее значение для поддержания связи между Кишиневом и Тирасполем, полевые операции в Приштине, Сараеве или Скопье страдают из-за этого подхода к работе в рамках ОБСЕ, основанного на игре с нулевой суммой", - сказал Османи в ходе пресс-конференции.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходила с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. На ней были продлены полномочия генсека организации и других ее ключевых руководителей, а также утверждена кандидатура Мальты на пост председателя ОБСЕ в 2024 году. Страны ОБСЕ не могут согласовать регулярный бюджет организации с 2022 года, Россия вступает за консенсусный подход к составлению финансовых обязательств объединения.