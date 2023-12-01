В Удмуртии в 2023 году ввели в оборот свыше 13 тыс. га неиспользуемых сельхозземель

В 2024 году этот показатель планируется увеличить

ТАСС, 1 декабря. Объем введенных в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в Удмуртии в 2023 году составил 13,6 тыс. га. В следующем году этот показатель планируется увеличить, сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона.

"В 2023 году ввели в оборот 13,6 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Малопургинский район ввел в оборот - 1,7 тыс. га, Селтинский - 1,6 тыс., Сарапульский - 1,5 тыс. га. С 2020 года мы вводим порядка 10 тыс. га ежегодно", - сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что в 2024 году запланировано ввести порядка 15 тыс. га земель. На начало 2023 года площадь неиспользуемой пашни в регионе составляла 239,1 тыс. га.