В Ивановской области онлайн-продажи предпринимателей за год выросли в два раза

Число компаний, представляющих регион на этих площадках, за год также удвоилось

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Продажи предпринимателей Ивановской области на маркетплейсах выросли более чем в два раза за 9 месяцев 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Мы стабильно увеличиваем объемы реализуемой продукции на крупных федеральных маркетплейсах. Продажи ивановских компаний на площадках Ozon и Wildberries за девять месяцев выросли более чем вдвое и составляют 13 млрд рублей и 54 млрд рублей соответственно. Число компаний, представляющих регион на этих площадках, за год также удвоилось", - приводит пресс-служба слова первого заместителя директора департамента экономического развития и торговли региона Ольги Шереметьевой.

В этом году на Ozon открыли специальный раздел "Сделано в Ивановской области", который насчитывает около 40 тыс. товарных позиций.

По итогам 2022 года онлайн-продажи предпринимателей Ивановской области составили около 50 млрд рублей. Тогда на маркетплейсах было представлено 10,5 тыс. продавцов из региона.