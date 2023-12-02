В Афганистане рассчитывают на экономическое сотрудничество с РФ на государственном уровне

Торговый атташе посольства "Исламского эмирата Афганистан" в Ашхабаде Мохаммад Харун Саиди отметил, что его страна нуждается в электроэнергии, в горюче-смазочных материалах и зерне

АШХАБАД, 2 декабря. /ТАСС/. Афганистан рассчитывает наладить экономическое сотрудничество с Россией на государственном уровне. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил торговый атташе посольства "Исламского эмирата Афганистан" (ИЭА, используемое движением "Талибан" (запрещено в РФ) название государства) в Ашхабаде Мохаммад Харун Саиди.

"У нас есть сотрудничество с Россией на уровне частных предпринимателей, которые привозят оттуда зерно, бензин и так далее. Но на уровне государства пока движения нет в связи с политической обстановкой. Мы всячески стараемся сблизить свои отношения с Россией несмотря на то, что есть враги извне, которые хотят вставить палки в колеса", - сказал он.

Саиди отметил, что его страна сейчас нуждается в электроэнергии, в горюче-смазочных материалах и зерне. По его словам, Афганистан готов сотрудничать с Россией в этих сферах. Со своей стороны государство готово предложить экспорт сухофруктов, фруктов, овощей, текстильной продукции и ковров.

"Мы хотим, чтобы РФ не слушала масс-медиа, которые со стороны Запада говорят, что якобы есть движения, которые грозят соседям и так далее. Мы с уверенностью хотим вам сказать, что таких организаций не существует в Афганистане. И у нас цель просто увеличивать торговый оборот и просто дружить на взаимовыгодных отношениях. Как раньше мы дружили с СССР", - заверил Саиди.