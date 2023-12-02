Правительство сократило до трех часов срок выдачи спецразрешений для движения грузовиков

Изменения вступят в силу 1 марта 2024 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Кабмин РФ сократил срок выдачи спецразрешений для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам до трех часов. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Разрешения на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам будут выдаваться быстрее. За счет оптимизации процедуры сроки выдачи таких документов сократятся до трех часов. Изменения вступят в силу 1 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Правила движения грузовиков предполагают переход на автоматическое установление пути следования транспорта на основании данных об автомобильных дорогах, внесенных в систему выдачи спецразрешений владельцами дорог. Система сама сформирует варианты проезда и предложит перевозчику их на выбор при подаче заявки на выдачу спецразрешения. Она же автоматически рассчитает плату, которую необходимо внести в счет возмещения вреда, причиненного дорогам. "Госавтоинспекция из согласования маршрута транспортного средства исключается. Все это позволит заметно ускорить выдачу спецразрешений - сейчас на это требуется до семи-девяти дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правила приняты для реализации федерального закона, утвержденного в апреле 2023 года. В документе скорректированы нормы, относящиеся к получению спецразрешений на движение по автодорогам крупногабаритного транспорта. Выдаваться они будут в электронном виде с помощью специальной системы.

Кроме того, закон обязует владельцев автодорог вносить в систему актуальные данные о технических характеристиках магистралей, предельных допустимых весовых параметрах для транспортных средств при движении по ним, введенных временных ограничениях или прекращении движения на автодорогах, говорится в сообщении на сайте кабмина.