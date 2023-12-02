Кабмин выделит около трети млрд рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса

Средствами из резервного фонда также профинансируют проведение ежегодных межрейсовых ремонтов и технического обслуживания двух ледокольных спасательных судов - "Суворовец" и "Справедливый"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ профинансирует мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса, будет выделено порядка трети млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В 2023 году на развитие различных направлений рыбохозяйственного комплекса страны будет выделено около трети миллиарда рублей", - сообщается на сайте кабмина.

Средствами из резервного фонда кабмина РФ профинансируют проведение ежегодных межрейсовых ремонтов и технического обслуживания двух ледокольных спасательных судов - "Суворовец" и "Справедливый". Они приписаны к дальневосточному экспедиционному отряду аварийно-спасательных работ, отмечается на сайте правительства.

"Кроме того, за счет федеральных средств, выделенных Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии, будут профинансированы морские экспедиционные исследования по оценке запасов лососевых на Дальнем Востоке и пелагических рыб, например салаки, в Балтийском море", - говорится в сообщении.

Работа ведется в рамках государственных программ "Развитие рыбохозяйственного комплекса" и "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".