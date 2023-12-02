Вологодская область заняла первое место по числу лесных питомников

Самый крупный питомник находится в Свердловской области на площади 700 га

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Первое место по числу питомников для выращивания саженцев деревьев заняла Вологодская область (111 штук), а самый крупный питомник находится в Свердловской области на площади 700 га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"Посадочным материалом лесное хозяйство обеспечивают специализированные лесные питомники, которых в России насчитывается 1 278 штук. География лесных питомников обширна, они есть в 76 регионах. По количеству больше всего хозяйств по выращиванию саженцев сосредоточено в Центральном федеральном округе, где насчитывается более 330 питомников, лидируют Брянская (68), Владимирская (53), Костромская (36) области. На Севере работают 178 питомников, больше всего их в Вологодской области - 111", - говорится в сообщении.

В Приволжском федеральном округе выращивают посадочный материал для будущих лесов в 280 питомниках, в основном в Башкирии (64), Татарстане (45), Пермском крае (29), Кировской области (24), Марий-Эл (17) и Ульяновской области (21). В лидерах также регионы Сибири - 193, больше всего их в Иркутской области (68), Красноярском крае (37) и Новосибирской области (32).

"На Урале создано 107 питомников - больше всего новых деревьев выращивают в Тюменской (32) и Свердловской (30) областях. На Дальнем Востоке 121 питомник ели, кедра, лиственницы и сосны. На Северном Кавказе расположены девять питомников, в том числе знаменитый Петропавловский лесопитомник в Чечне, там выращивают дубы, ясени, клены - более 2 млн саженцев в год. На Юге России их 60, 22 из которых в Волгоградской области, 15 - в Ростовской области и 14 - в Крыму", - уточнили в Рослесинфорге.

Самые большие по площади лесные питомники находятся в Свердловской области (700 га), Красноярском крае (122 га), Иркутской (115) и Еврейской автономной областях (115,5), Хабаровском крае (100,5). Самый старый российский питомник "Елабужский" открыт в 1968 году в Татарстане.

"Постоянные питомники выдают примерно 700 млн саженцев в год, а самые масштабные, как, например, в Свердловской области - могут поставить и 10 млн. В основном питомники занимаются выращиванием и продажей сосны (60%), ели (25%), дуба (4%), реже лиственницы, кедра и ясеня. Все это наиболее ценные для лесной промышленности породы. Ожидается, что по итогам 2023 года питомники подготовят почти 1 млрд саженцев, в будущем - на 83 млн больше. Такого количества посадочного материала хватит, чтобы засадить новым лесом порядка 300 тыс. га земель или всю Ингушетию", - уточнили в Рослесинфорге.