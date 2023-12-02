Кабмин утвердил отчет об исполнении бюджета РФ за девять месяцев 2023 года

Его направили в Совет Федерации, Государственную думу и Счетную палату Российской Федерации

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за январь - сентябрь 2023 года, сообщается на сайте кабмина.

"Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2023 года и направить его в Совет Федерации, Государственную думу и Счетную палату Российской Федерации", - говорится в решениях правительства, принятых по итогам прошедшего 30 ноября заседания.

За январь - сентябрь Минфин предварительно оценил дефицит федерального бюджета в 1,7 трлн рублей. По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе - сентябре 2023 года составил 19,734 трлн рублей, что соответствует объему поступления доходов за аналогичный период 2022 года.

Предварительно объем расходов федерального бюджета за девять месяцев 2023 года составил 21,432 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,7% (-0,1% год к году с начала II квартала 2023 года).

Счетная палата РФ ранее оценила исполнение федерального бюджета РФ за девять месяцев 2023 года с дефицитом в размере 1,7 трлн рублей при доходах в сумме 19,73 трлн рублей и расходах в объеме 21,43 трлн рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 22 ноября заявлял, что дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года ожидается на уровне 1% ВВП.