Лидер Таджикистана призвал инвестировать в энергетику стран без выхода к морю

Эмомали Рахмон отметил, что в стране уделяют большое внимание зеленой и возобновляемой энергетике, в том числе принимают меры по повышению мощностей гидроэлектростанций

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Развитым странам надо нарастить инвестиции в возобновляемую энергетику развивающихся государств, которые не имеют выхода к морю. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Дубае.

"Мы считаем, что увеличение доли возобновляемых источников энергии в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, требует увеличения инвестиций со стороны развитых стран", - сказал он на мероприятии высокого уровня Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которое прошло на полях конференции.

Он отметил, что в Таджикистане уделяют большое внимание зеленой и возобновляемой энергетике, в том числе принимают меры по повышению мощностей гидроэлектростанций.

Президент обратил внимание на другие проблемы стран, не имеющих выхода к морю, в том числе процессы опустынивания и засухи из-за изменения климата. "Для предотвращения этих процессов, нам необходимо предпринять совместные действия. Вопросы, связанные с водой, особенно важны в уязвимых странах, включая страны, не имеющие выхода к морю. Только треть населения этих стран обеспечена безопасной питьевой водой", - сказал Рахмон, подчеркнув, что считает изменение климата "одной из самых тревожных угроз современности".

Рахмон также напомнил, что в марте этого года на конференции по водным ресурсам ООН в Нью-Йорке Таджикистан предложил провести в республике заключительную конференцию Десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" в 2028 году. "Вызывает удовлетворение то, что эта инициатива нашей страны была поддержана со стороны международного сообщества", - отметил он.

Таджикистан производит порядка 98% всей электроэнергии на гидроэлектростанциях, газ и нефтепродукты в основном импортируются. Ранее президент сообщал, что республика намерена удвоить мощности по производству электроэнергии. Для этого в стране строят Рогунскую ГЭС на реке Вахш, которая считается самой крупной в регионе. На строительство станции власти страны выделяют как собственные средства, так и привлекают их из международных организаций.