В Финляндии рассчитывают на участие Китая в расследовании по Balticconnector

Президент республики Саули Ниинистё отметил, что китайское судно Newnew Polar Bear, подозреваемое в повреждении газопровода, скоро прибудет в КНР

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Финляндия надеется получить от Китая помощь в расследовании инцидента, в ходе которого был поврежден газопровод Balticconnector. Об этом заявил президент республики Саули Ниинистё в эфире телекомпании Yle.

В частности, он отметил, что китайское судно Newnew Polar Bear, подозреваемое в повреждении газопровода, скоро прибудет в КНР. Контакты с Пекином играют важную роль в ходе расследования, и в Хельсинки надеются, что Китай продолжит оказывать Финляндии содействие в выяснении случившегося и после прибытия судна в Китай. "Мы надеемся и даже требуем, чтобы финские следователи также принимали в этом [китайском расследовании] участие", - подчеркнул Ниинистё.