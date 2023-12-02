Более 110 стран договорились на COP28 утроить мощности возобновляемой энергетики

Вовлеченные страны увеличат производство энергии из возобновляемых источников до совокупных 11 тыс. ГВт, а также удвоят среднегодовые темпы повышения энергоэффективности с 2% до 4%

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Более 110 стран, участвующих в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), договорились утроить мировые мощности по производству энергии из возобновляемых источников к 2030 году, чтобы сократить использование ископаемого топлива. Об этом заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер.

Выступая на сессии высокого уровня, аль-Джабер представил инициативу, направленную на глобальную декарбонизацию энергетического сектора. Она предполагает, что вовлеченные страны увеличат производство энергии из возобновляемых источников до совокупных 11 тыс. ГВт, а также удвоят среднегодовые темпы повышения энергоэффективности с 2% до 4%.

"Мы получили подписи от 117 стран, которые одобрили это обязательство <...>. Я ценю тех, кто поверил в нашу миссию и наше стремление, кто подписал это соглашение, но нам нужно больше. Поэтому я прошу все стороны [Рамочной конвенции ООН об изменении климата] присоединиться как можно скорее", - сказал председатель COP28.

Как отметил аль-Джабер, инициатива представляет собой "целостный подход" и "комплексный план системных изменений", который позволит объединить усилия правительств для достижения целей Парижского соглашения (удержать повышение среднегодовой температуры на планете в пределах 1,5 градуса).

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.