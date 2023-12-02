Индийская госкомпания GAIL India подала в суд против бывшего подразделения "Газпрома"

Газовая компания также потребовала возмещения ущерба в размере $1,817 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Индийская государственная компания GAIL India возбудила судебное дело против бывшего подразделения "Газпрома" за недопоставку СПГ и потребовала возмещения ущерба в размере $1,817 млрд. Как сообщает газета The Economic Times, газовая компания сообщила, что подала арбитражный иск в Лондонский международный арбитражный суд.

По информации издания, в 2012 году GAIL India подписала 20-летний контракт с Gazprom Marketing & Trading Singapore, которая в то время была подразделением "Газпром Германия", а позднее получила название SEFE Marketing & Trading Singapore.

После начала конфликта на Украине немецкое правительство взяло на себя управление компанией и объявило о ее национализации. После этого поставки были затруднены, поскольку правительство Германии запретило компании получать любые грузы из России.

Контракт предусматривал закупку 2,85 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

SEFE прекратила поставки СПГ индийской компании в июне прошлого года, чтобы удовлетворить собственный спрос, отмечает газета. GAIL считает, что контракт был портфельным и поставки ни в коем случае не могут быть прекращены и, если были проблемы с закупками из России, то поставщик должен был организовать доставку груза из других пунктов.