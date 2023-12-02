PipeChina отметила рекордные показатели поставок газа в КНР по "Силе Сибири" в 2023 году

Объем поставок российского газа в Китай превысил 20 млрд куб. м, сообщила компания

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Объем поставок российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" с начала года превысил 20 млрд куб. м, что является рекордным показателем. Об этом сообщила китайская трубопроводная компания China Oil & Gas Pipeline Network Corp, также известная как PipeChina.

"В этом году по трубопроводу было транспортировано более 20 млрд куб. м природного газа, что является рекордным показателем", - приводит слова представителей компании газета China Daily.

Отмечается, что за четыре года с момента ввода маршрута в эксплуатацию поставлено более 50 млрд куб. м природного газа. Ожидается, что в 2024 году пропускная мощность газопровода значительно увеличится.

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в 2023 году ожидаются на уровне 22 млрд куб. м. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году.

При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер.