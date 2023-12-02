В США заявили, что не все производители микросхем в стране довольны санкциями против КНР

Американский министр торговли Джина Раймондо отметила, что "вопрос защиты национальной безопасности важнее краткосрочной прибыли"

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Не все американские производители микросхем довольны санкциями, которые Вашингтон ввел против Пекина, поскольку ограничения приводят к потере прибыли. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"Я знаю, что в зале сидят главы компаний по производству микросхем, которых несколько раздражает то, что я сделала, потому что [они] теряют прибыль. Но такова жизнь. Вопрос защиты национальной безопасности важнее краткосрочной прибыли", - сказала она.

Министр заявила, что в основном представители этой индустрии "сотрудничают и помогают" ее ведомству, однако признала и наличие некоторых проблем. "У нас хорошие отношения. Но, конечно, есть и некоторая естественная напряженность, - признала она - Мы впервые отказали целой стране, т.е. Китаю, в доступе к полупроводникам и оборудованию. Мы продолжим работу в этом направлении".

Раймондо также выразила опасение, что если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в сфере оборудования для производства полупроводников, продолжат поставки Китаю, то ограничительные меры США не будут иметь никакого смысла. По этой причине она заявила о необходимости сотрудничества с ними в вопросе санкций против КНР.