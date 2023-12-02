В США заявили о необходимости изучить возможности ИИ во избежание появления терминаторов

Американский министр ВВС Фрэнк Кендалл отметил, что необходимо оценить искусственный интеллект и убедиться, что ему можно доверять

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство США должно изучать возможности искусственного интеллекта (ИИ), чтобы военные могли использовать эти технологии и не выходить за рамки закона. Крайне важно избежать появления терминаторов, которые будут стрелять во все, что видят, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"Задача правительства заключается в том, чтобы досконально понять эту технологию [ИИ] <...> по-настоящему вникнуть в ее детали и оценить, как она на самом деле работает <....>, чтобы гарантировать, что ее можно будет использовать этично и надежно, когда она окажется в руках наших бойцов. Это наша первостепенная задача", - отметил он.

"Я не вижу в ближайшее время возможности появления терминаторов <...>, которые бегают и стреляют без разбора во все, что попадает в поле зрения. Думаю, мы можем предотвратить это. Но нам все равно придется найти способы управлять этой технологией, управлять ее применением и привлекать людей к ответственности за то, что она не соответствует уже имеющимся у нас правилам", - добавил министр.

Кендалл подчеркнул, что необходимо оценить ИИ и убедиться, что ему можно доверять. "Есть огромные возможности [у ИИ], но они не эквиваленты человеческому интеллекту", - указал министр. "Вы не применяете законы против машин, вы применяете законы в отношении людей. Думаю, что наша задача не состоит в том, чтобы ограничивать ИИ, но необходимо найти способ привлечь людей к ответственности за то, что делает ИИ", - заключил Кендалл.