Кириенко заявил, что конкуренты России работали против ее атомной отрасли

Первый замруководителя Администрации президента отметил, что создание Росатома спасло эту сферу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Конкуренты России работали над исчезновением ее атомной отрасли, решение президента РФ Владимира Путина о создании Росатома этого не допустило. Об этом заявил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Наши конкуренты глобальные поставили себе задачу сделать так, чтобы в России атомная отрасль исчезла. <...> Это (создание госкорпорации "Росатом" - прим. ТАСС), во-первых, спасло атомную отрасль страны, а во-вторых, создало для России уникальные конкурентные преимущества", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

1 декабря 2007 года президент РФ подписал закон "О государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", согласно которому Федеральное агентство по атомной энергии упразднялось, а его полномочия и активы передавались госкорпорации "Росатом".

"Президент принял беспрецедентное решение о создании новой организационно правовой формы - государственная корпорация, которая и получала полномочия хозяйствующего субъекта, причем такого глобального хозяйствующего субъекта, работающего на глобальных рынках, и имела при этом часть полномочий органов госуправления", - подчеркнул Кириенко.

По воспоминаниям первого замруководителя Администрации президента РФ, в 2006 году глава французской атомной отрасли Анна Ловержон, говорила ему, что Запад не стремится уничтожить атомную энергетику РФ, будет давать заказы для комплектующих, но ни о каком лидерстве России речи быть не может. По словам Кириенко, Путин в 2007 году поставил задачу не просто остаться на атомном рынке, а стать номером один.