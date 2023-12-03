Миллиардер Брэнсон заявил, что больше не намерен вкладывать деньги в Virgin Galactic

Предприниматель отметил, что по-прежнему заинтересован в компании, которая, по его словам, показала состоятельность используемых технологий

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Миллиардер Ричард Брэнсон не намерен вкладывать дополнительные средства в основанную им компанию Virgin Galactic, осуществляющую суборбитальные коммерческие полеты. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

"После COVID-19 мы не купаемся в деньгах, а у Virgin Galactic есть $1 млрд или около того. Так что у нее должно быть достаточно денег, чтобы самостоятельно справиться с поставленной задачей", - сказал предприниматель, добавив, что по-прежнему заинтересован в компании, которая, по его словам, показала состоятельность используемых технологий.

Ранее Virgin Galactic сообщила, что со следующего года на 18 месяцев приостановит коммерческие полеты и сосредоточится на разработке нового космолета Delta, который должен прийти на смену Unity. Последний с 2018 года совершил 10 успешных полетов и может осуществить еще один-два в начале 2024 года. Несмотря на то что пассажиры платят по $450 тыс. за билет, компания остается убыточной. Как отмечает Financial Times, несмотря на заявления Virgin Galactic о том, что у нее достаточно денег, чтобы продолжать деятельность до 2026 года, ее руководство может попытаться привлечь дополнительные инвестиции в 2025 году.

Virgin Galactic была основана Брэнсоном в 2004 году, но только летом этого года вышла на планируемый показатель в один коммерческий полет в месяц. Космолеты Virgin Galactic поднимает на высоту 15 км самолет-носитель, после чего они уже самостоятельно достигают высоты 80,45 км, что, согласно классификации ВВС США, является границей космоса. Это ниже линии Кармана (100 км), где по классификации Международной авиационной федерации начинается космический полет. Экипаж корабля в течение нескольких минут ощущает невесомость.