В аэропорте Мюнхена возобновили полеты после сильного снегопада

Ограничения на авиасообщение пока сохранятся, указали в пресс-службе организации

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Мюнхена возобновил работу, после того как вынужденно был закрыт из-за сильного снегопада.

"Полеты возобновились в 06:00 по местному времени (08:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте воздушной гавани. "Ограничения на авиасообщение сохранятся. Поэтому мы рекомендуем путешественникам, вылетающим сегодня, заранее связаться со своей авиакомпанией и узнать о статусе рейса, прежде чем отправиться в аэропорт", - подчеркнули в мюнхенском аэропорту.

Накануне непогода вызвала настоящий транспортный коллапс в Мюнхене, выпало до 45 см снега. По словам метеорологов, это был самый сильный снегопад с 2006 года. Авиасообщение в аэропорту баварской столицы было приостановлено. Отменили около 320 из 760 запланированных рейсов. Частный самолет, вмещающий примерно девять человек, вмерз во взлетно-посадочную полосу в аэропорту Мюнхена.

Из-за сильных снегопадов также пострадало железнодорожное сообщение. Упавшие деревья заблокировали пути. Приостановлено движение поездов на главный вокзал Мюнхена и обратно. В Ульме и Мюнхене пассажирам пришлось ночевать в поездах. Работу метро, автобусов и трамваев также временно остановили. Несколько замков в Баварии закрыты для посетителей.