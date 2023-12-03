Кабмин направит более 300 млн рублей на развитие газозаправочной инфраструктуры в регионах

Субсидии получат Республика Татарстан, Кемеровская, Омская, Самарская, Свердловская и Ярославская области, а также город Севастополь

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении более 300 млн рублей на развитие в ряде регионов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа. Такой газ является одним из самых экологичных видов топлива, он позволяет значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу, сообщается на сайте правительства.

"Субсидии будут направлены семи регионам. Это Республика Татарстан, Кемеровская, Омская, Самарская, Свердловская и Ярославская области, а также город Севастополь. Затем средства будут предоставлены организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию инвестиционных проектов по строительству газозаправочных станций, в том числе для пассажирского, легкого грузового и легкового транспорта, коммунальной техники", - говорится в сообщении.

Решение принято в рамках государственной программы "Развитие энергетики".