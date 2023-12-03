Рахмон призвал продолжить реализацию энергетического проекта CASA-1000

Это необходимо для соединения энергорынков Центральной и Южной Азии через Афганистан, отметили в пресс-службе таджикистанского президента

ДУШАНБЕ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом Всемирного банка (ВБ) Аджаем Бангой выступил за продолжение реализации проекта CASA-1000, предусматривающего проведение линий электропередачи из Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера.

"Лидер нации [Эмомали Рахмон] подчеркнул необходимость возобновления реализации проекта ЛЭП CASA-1000, соединяющего энергетический рынок Центральной и Южной Азии через Афганистан", - сообщила пресс-служба. Встреча прошла в Дубае, на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата.

В пресс-службе добавили, что важными направлениями сотрудничества Душанбе со Всемирным банком были названы реализация инклюзивных и структурных реформ экономики, особенно в сферах цифровизации, гражданской авиации и улучшения инвестиционного климата. По данным пресс-службы, в настоящее время ВБ в Таджикистане финансирует 28 проектов на общую сумму $1,5 млрд.

Региональный проект CASA-1000 был запущен в 2018 году, он предусматривает соединение энергетических систем Центральной и Южной Азии для экспорта электроэнергии. Общая протяженность линий - 1 227 км, а стоимость всего проекта оценивается более чем в $1 млрд, средства на его осуществление выделили Всемирный банк, Исламский банк развития, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Реализация проекта на территории Афганистана, по которой проходит всего одна из линий, была приостановлена в связи со сменой власти в августе 2021 года. Общая протяженность линий на территории Таджикистана составляет 280 км, Афганистана - 570 км, Киргизии - 450 км, небольшая часть приходится на территорию Пакистана. Ранее министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума сообщал, что проект CASA-1000 планируется запустить в течение двух лет, решение относительно завершения строительства на афганской территории ожидается до конца 2023 года.