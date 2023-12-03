На Украине заявили о негативном влиянии блокировки КПП с Польшей на контракты 2024 года

Часть контрагентов рассматривает другие стороны для заключения транспортных соглашений, рассказал зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Акция польских дальнобойщиков, заблокировавших четыре КПП на границе с Украиной, может привести не только к срыву действующих контрактов на поставки продукции, но и к проблемам при заключении договоров на следующий год. Об этом заявил зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Конец ноября, декабрь - это месяцы, когда традиционно формируются новые контракты на следующий год. Соответственно, когда нет возможности доставлять частную продукцию, много кто из контрагентов, с которыми у нас было общение, пересматривают свои возможности для заключения [договоров] с кем-нибудь другим. Соответственно, последствия будут на 2024 год, они будут еще большими, чем те, которые мы имеем сегодня в рамках месяца блокады, которую организовали польские перевозчики", - сказал Марчук в эфире телеканала "Рада".

Накануне в Минэкономики Украины сообщили, что из-за блокировки КПП на украинско-польской границе украинский экспорт, который шел через Польшу, сократился на 40%.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Некоторые пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.

Переговоры с протестующими пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.

По данным на утро 3 декабря, в очередях на польско-украинской границе стояли более 2,5 тыс. фур, ожидая возможности проехать на Украину.