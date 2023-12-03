Во Франции впервые выдали разрешение на разведку месторождений природного водорода

Площадь изучаемой территории составит почти 225 кв км, отмечено в Journal Officiel

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетического перехода Франции впервые выдало разрешение на разведку месторождений природного водорода. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном вестнике правительства Journal Officiel.

"Постановлением министра энергетического перехода <...> исключительная лицензия на разведку месторождений природного водорода, гелия и сопутствующих веществ в департаменте Атлантические Пиренеи (юго-запад Франции - прим. ТАСС) была выдана компании TBH2 Aquitaine", - отмечается в тексте.

Площадь территории, на которой будет вестись разведка, составит около 225 кв км.

Природный водород, также называемый белым, присутствует в земной коре. Предполагается, что при его добыче выбросы углекислого газа в атмосферу должны быть значительно ниже, чем при производстве серого водорода.

Классификация водорода зависит от источника энергии, который был использован для его создания. Например, зеленый водород является одной из наиболее чистых форм этого газа, так как его получают с помощью электролиза (химической реакции, в которой используется электричество для разложения веществ на составные части). Электричество в этом случае поступает из возобновляемых источников энергии. Серый водород является наиболее распространенной формой водорода, он производится из ископаемого топлива и широко используется в промышленности.

Как отмечает AFP, в последние годы интерес к водороду в мире вырос, поскольку считается, что он сможет заменить природный газ, а также позволит снизить зависимость от ископаемого топлива.