В России продажи "Автоваза" в ноябре выросли на 65,9%

Они составили 36 тыс. авто

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Продажи "Автоваза" в России в ноябре выросли на 65,9% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 36 тыс. авто. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом по отношению к октябрю продажи снизились на 12%. Всего за январь - ноябрь текущего года "Автоваз" продал 319,5 тыс. новых автомобилей, что на 94,1% выше показателя за аналогичный период 2022 года.

"По итогам ноября 2023 года в России продано 36 054 Lada пассажирских и коммерческих моделей, что на 65,9% выше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев в РФ официальные дилеры Lada продали 319 518 новых автомобилей, продемонстрировав рост в 94,1% по сравнению с 2022 годом", - отмечается в сообщении.

Продажи по моделям

Традиционно самой продаваемой моделью стала Lada Granta: в ноябре было продано 17,3 тыс. авто, что на 32,7% выше показателя за ноябрь 2022 года.

Продажи Lada Vesta в отчетном месяце составили почти 8 тыс. штук, а за 11 месяцев - 41,4 тыс. Продажи внедорожников Niva Legend и Niva Travel в ноябре составили 5 тыс. (+54,3%) и 5,2 тыс. (+40,8%) соответственно.

Также в ноябре продано 505 коммерческих машин Lada. Это на 43,9% больше, чем в ноябре 2022 года.