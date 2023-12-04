Поставки угля в Киргизию в 2023 году сократились почти в два раза

Показатель на период с января по сентябрь составил 469,5 тыс. тонн

БИШКЕК, 4 декабря. /ТАСС/. Ввоз угля в Киргизию с января по сентябрь 2023 года сократился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщило киргизское информагентство 24.kg со ссылкой на Национальный статистический комитет республики.

По информации Нацстаткома, с января по сентябрь 2023 года поставка топлива составила 469,5 тыс. тонн угля. Из них поставка твердого топлива составила 459,4 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого года в Киргизию было импортировано 821,5 тыс. тонн.

Там добавили, что практически весь импортируемый уголь поступает в страну из Казахстана.