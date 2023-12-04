"Алроса" увеличила расходы на охрану природных территорий в Якутии

Алмазодобывающая компания направила на эти цели более 130 млн рублей

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в 2023 году в три раза увеличила расходы на сохранение биологического разнообразия и охрану природных территорий Якутии. Об этом ТАСС сообщила главный эколог компании Полина Анисимова.

"Алроса" реализует природоохранные инициативы в соответствии с комплексной программой по охране окружающей среды и экологической безопасности на 2019-2023 годы.

"Одним из важных направлений программы является защита природных территорий, сохранение и восполнение биологического разнообразия. В 2023 году компания направила на эти цели более 130 млн рублей. Это втрое больше, чем годом ранее", - сказала Анисимова.

Основными направлениями в работе компании остаются мониторинг и охрана лено-оленекской популяции дикого северного оленя, мониторинг краснокнижного вида гуся пискульки, зарыбление рек и озер ценными видами рыб, лесовосстановление, научно-исследовательские работы в области биоразнообразия, а также поддержка особо охраняемых территорий.

Только в 2023 году компания направила более 30 млн рублей на зарыбление рек и развитие рыбной отрасли в Якутии. На проведение работ по компенсационному лесовосстановлению выделено свыше 85 млн рублей.

Научные исследования

"Алроса" в сотрудничестве с Институтом биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН продолжает исследование популяции гуся пискульки. В этом году ученые оценили влияние компании на локальную популяцию птицы в долине реки Муна. Для этого эксперты сравнили количественные данные состава популяции с предыдущими исследованиями.

Для мониторинга путей миграции птиц использовали спутниковые передатчики. "По итогам экспедиции не было выявлено негативного воздействия компании на состояние окружающей среды, что подтверждается присутствием краснокнижных видов и ростом количества гнездовий в нижнем течении реки", - добавила Анисимова.

При поддержке компании ученые Якутского научного центра Сибирского отделения РАН второй год исследуют степень влияния лесных пожаров на экосистемы Якутии. Бюджет проекта составляет 14,8 млн рублей.

"Продолжается анализ фондовых и литературных данных о динамике зарастания гарей, изменении состава и структуры фито- и зооценозов, характере изменений почвенных условий, микроклимата. Цель исследования - получение достоверных данных о степени влияния лесных пожаров на различные компоненты окружающей среды, прогноз неблагоприятных изменений и естественного возобновления территорий", - рассказала собеседница агентства.

Леса мерзлотного региона являются основой устойчивого развития территории и сохранения биоразнообразия. Лесные пожары в Якутии являются одной из основных и наиболее распространенных стихийных угроз природного характера. В 2022 году удалось собрать обширный описательный материал об основных компонентах окружающей среды и о влиянии лесных пожаров на мерзлотные экосистемы.

Сохранение биоразнообразия

В течение многих лет компания оказывает поддержку природному парку "Живые алмазы Якутии", сохраняющему природные экосистемы Западной Якутии. В условиях, близких к естественным, в парке обитают яки, бизоны, овцебыки, медведи, косули, олени и другие животные.

Благодаря поддержке компании "Алроса" создана особо охраняемая природная территория (ООПТ) республиканского значения "Алроса-Rangifer-Чекановского" площадью более 64,1 тыс. га. На ее территории сосредоточено основное маточное поголовье северных оленей лено-оленекской популяции, поддерживающей традиционную жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера. По итогам мониторинга, проведенного в 2022 году, маточное стадо оленей популяции в полной мере использует территорию ООПТ для летовки и нагула молодняка.