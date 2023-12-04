Кабмин утвердил Стратегию развития отрасли связи до 2035 года

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, документ формирует условия для построения современной защищенной информационной инфраструктуры

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"По указанию президента правительство подготовило и утвердило Стратегию развития отрасли связи на ближайшие 12 лет. Подписанный документ формирует условия для построения современной защищенной информационной инфраструктуры, что очень важно для внедрения современных инновационных решений и технологий", - сказал Мишустин.