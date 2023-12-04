Вице-председатель КНР призвал придать мощный импульс росту мировой экономики

Это нужно сделать путем сохранения "правильного направления" в глобализации, отметил Хань Чжэн

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Вице-председатель КНР Хань Чжэн на церемонии открытия международного форума Imperial Springs 2023 ("Императорские источники - 2023") в городе Гуанчжоу (административный центр южной провинции Гуандун) призвал придать более мощный импульс восстановительному росту мировой экономики путем сохранения "правильного направления" в глобализации. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Мы должны придерживаться правильного направления в глобализации, противостоять протекционизму и так называемому разрыву цепочек поставок, увеличивать "пирог" взаимовыгодного сотрудничества, придать более значительный импульс восстановлению мировой экономики", - подчеркнул Хань Чжэн.

Как уточнил вице-председатель КНР, китайское правительство намерено "твердо придерживаться диалога и консультаций", политическими методами содействовать урегулированию "горячих проблем", консолидировать усилия для противодействия глобальным рискам и вызовам. "В нынешних условиях нам как никогда нужно твердо руководствоваться ключевыми ценностями и основополагающими принципами многостороннего подхода", - подчеркнул он.

Хань Чжэн отметил, что Китай будет стремиться на практике применять концепцию глобального управления, которая опирается на координацию совместных усилий и обеспечивает всеобщий доступ к результатам сотрудничества.