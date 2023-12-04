Кабмин уточнил правила выделения субсидий для мелиораторов

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, власти будут возмещать 90% затрат предприятиям, занимающимся повышением плодородия почвы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти будут возмещать 90% затрат предприятиям, занимающимся повышением плодородия почвы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами председатель правительства объявил о нововведении, которое касается агролесо- и фитомелиорации. "Речь идет в том числе и о борьбе с эрозией почвы и засухой, о создании защитных лесопосадок, работе по повышению плодородия сельскохозяйственных земель", - уточнил глава кабинета министров. "Мы увеличиваем уровень возмещения затрат на такие мероприятия с 50% до 90% за счет федерального бюджета", - сказал Мишустин. Он уверен, что это решение "будет являться стимулирующим фактором для проведения необходимых мероприятий по борьбе с опустыниванием, чтобы мотивировать регионы больше внимания уделять этим проектам".

По словам премьера, "также можно будет получать частичное возмещение средств на разработку проектно-сметной документации, предусмотрен целый ряд других мер".

Говоря о мерах, которые будут способствовать повышению эффективности мелиорации, председатель правительства отметил, что "их реализация должна вывести агропром на опережающие темпы роста". Мишустин напомнил об указании президента РФ Владимира Путина кратно увеличить объемы мелиорации, вовлечь в оборот новые земли сельхозназначения. "Чтобы помочь регионам активнее работать по этим направлениям, мы скорректируем правила предоставления субсидий на реализацию мелиоративных мероприятий", - пояснил председатель кабмина.

Он обратил внимание на то, что в бюджете на эти цели "в текущем году предусмотрено более 8,5 млрд рублей". "Получать финансирование теперь смогут научные и образовательные организации, которые занимаются в том числе и селекцией, семеноводством", - подчеркнул премьер. По его словам, "шесть центров готовы участвовать в подобных программах". Эти центры специализируются на масличных, сое, сахарной свекле, зерновых. "Это позволит улучшить характеристики сельхозкультур по запросам аграриев и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности", - уверен Мишустин.

Глава кабмина потребовал, чтобы все намеченные меры были выполнены "в полном объеме и в срок".