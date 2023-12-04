Эксперт считает невозможным развитие IТ без создания защиты от квантовых систем взлома

Генеральный директор АНО "Национальный технологический центр цифровой криптографии" Игорь Качалин отметил, что создание эффективных алгоритмов против квантовых вычислителей является "наукоемкой и трудоемкой" работой, требующей расширения не только практических, но и теоретических знаний

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Развитие квантовых технологий обостряет необходимость совершенствования механизма защиты систем от взлома с их помощью, без решения этой задачи внедрение новых подходов в сфере информационных технологий (IТ) невозможно. Об этом на открытой конференции Института системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН), посвященной 75-летию отечественных информационных технологий, заявил генеральный директор АНО "Национальный технологический центр цифровой криптографии" Игорь Качалин.

"Появление квантовой вычислительной техники ставит перед нами задачи противодействия возросшей мощности этих вычислительных средств. Появляется так называемая постквантовая криптография, методы которой мы сейчас начинаем развивать. <…> Без решения [этой и других задач] невозможно внедрение новых информационных технологий", - сказал Качалин.

Он отметил, что создание эффективных алгоритмов против квантовых вычислителей является "наукоемкой и трудоемкой" работой, требующей расширения не только практических, но и теоретических знаний.

Среди других актуальных направлений работы российских исследователей в области информационных технологий он назвал применение ИИ для обезличивания данных, а также разработку методов, позволяющих системам осуществлять несколько операций без расшифровки передаваемых данных.