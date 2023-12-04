Ространснадзор вынес 1,05 млн штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам

По данным "Коммерсанта", нарушения фиксируют в основном на трассах "Свободный поток", где действует безбарьерный проезд, а оплата списывается со счета водителя

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ространснадзор с 1 января по 27 ноября 2023 года вынес 1,05 млн штрафов за неуплату проезда по российским магистралям. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику Ространснадзора и "Автодора".

Как отмечает газета, такие нарушения фиксируются в основном на трассах "Свободный поток", где действует безбарьерный проезд, а оплата списывается со счета водителя. По закону пользователи магистралей имеют пять дней на оплату долга. По статистике "Автодора", 95% водителей укладываются в срок. В случае неоплаты материалы передаются в Ространснадзор для вынесения штрафа по ст. 12.21.4 КоАП РФ. В зависимости от типа транспортного средства штраф составляет 1,5-5 тыс. рублей. После уведомления водитель имеет право оплатить долг в течение 20 дней, тогда штраф будет отменен.

По данным "Коммерсанта", 963,5 тыс. штрафов пришлось на неоплаченный проезд по ЦКАД и М-12. Порядка 327,6 тыс. из них были отменены. На принудительное взыскание Ространснадзор направил лишь 20% штрафов с ЦКАД и М-12. На столичные дороги системы "Свободный поток" пришлось 87 тыс. штрафов, из них 28,4 тыс. были отменены. За проезд по проспекту Багратиона вынесли 10,3 постановлений, 501 - отменены.

Как сообщили в "Автодоре", госкомпания прилагает все усилия для того, чтобы водители оплачивали свой долг добровольно. В 2023 году было направлено 45 тыс. исковых требований, к настоящему моменту 15 тыс. из них уже удовлетворены.