В России до 2030 года планируют создать полный цикл производства всех типов оптоволокна

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полный цикл производства всех типов оптического волокна планируется создать в России до 2030 года, следует из Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

"В рамках первого этапа реализации Стратегии (2023 - 2030 годы) предусматривается: <…> Создание в РФ полного технологического цикла производства всех типов оптического волокна, включая изготовление преформ для вытяжки оптоволокна для магистральных наземных и подводных линий связи, фиксированного широкополосного доступа к сети "Интернет", постепенный переход от проводного доступа к сети "Интернет" к использованию волоконно-оптических линий связи", - говорится в документе.