ЦБ сообщил почти о 14 тыс. операций с цифровыми рублями в ходе пилотного проекта

В эксперименте приняли участие 13 банков, рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Почти 14 тыс. операций на 919 тыс. рублей было проведено в 11 российских городах в рамках тестирования цифрового рубля, следует из презентации первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, представленной в Госдуме.

Количество кошельков, открытых в ходе пилота, достигло 497, а число операций превысило 13,7 тыс. В эксперименте задействованы 13 банков, а в 2024 году их количество вырастет до 30.

Банк России и группа банков 15 августа начали тестировать операции с цифровым рублем. На первом этапе будут тестироваться активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.

Как сообщали ранее в ЦБ, в тестировании будут участвовать порядка 600 физических и 30 юридических лиц в 11 городах России.

В новость была внесена правка (13:41 мск) - передается с корректированием информации. Вместо "свыше 900 тыс. операций" верно "почти 14 тыс. операций".