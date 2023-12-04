Саудовский фонд будет добиваться скорейшей достройки крупнейшей ГЭС Таджикистана

Проект "Рогун" также будет вносить вклад в предупреждение негативных последствий от изменения климата, заявил гендиректор фонда Султан Абдулрахман Аль-Маршад

ДУШАНБЕ, 4 декабря. /ТАСС/. Саудовский фонд развития продолжит финансирование строительства Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) в Таджикистане и заинтересован в скорейшем завершении ее строительства, так как этот проект позитивно скажется на экологии и развитии стран региона. Об этом заявил генеральный директор фонда Султан Абдулрахман Аль-Маршад после встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

"Проект "Рогун" оценивается как важнейший в регионе, потому что в будущем будет производить электроэнергию <...> и внесет достойный вклад не только в развитие Таджикистана, но и стран региона. <...> Мы продолжим свое финансирование этого проекта совместно с другими донорами и фондами, в этом проекте и других проектах, интересующих Таджикистан. В будущем будем стараться, чтобы этот проект как можно скорее реализовался при нашем финансировании и других партнеров по развитию", - сказал он в эфире телеканала "Таджикистан".

Глава фонда отметил, что "проект также будет вносить вклад в предупреждение негативных последствий от изменения климата" и поэтому в фонде ему придают важное значение. "Я сообщил президенту, что в будущем наряду с проектом Рогунской ГЭС Фонд развития Саудовской Аравии будет участвовать в реализации других жизненно важных проектов для Таджикистана", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе президента Таджикистана, Рахмон провел встречу с главой фонда во Дворце нации в Душанбе. По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны обсудили развитие зеленой экономики. Также президент сообщил, что увеличение финансирования со стороны фонда нужно для республики. "Увеличение объема средств необходимо для реализации важных инфраструктурных проектов страны, в том числе в сфере образования, здравоохранения и транспорта", - приводит пресс-служба слова Рахмона.

Рахмон в ноябре этого года посетил Эр-Рияд, где провел встречи с рядом высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии. В пресс-службе президента тогда сообщали, что рассматривается вопрос создания совместного фонда двух стран для финансирования малых и средних проектов. Саудовская Аравия поддерживает Таджикистан по ряду проектов, в частности, в октябре в Минфине республики сообщали о выделении королевством $20 млн на строительство школ. Агентство Ховар со ссылкой на посла королевства в Душанбе Валида ибн Абдурахман ар-Ришайдана в ноябре сообщало о выделении $100 млн на строительство Рогунской ГЭС.

Рогунская ГЭС расположена в 110 км от Душанбе на реке Вахш и считается самой крупной в регионе. Ее строительство началось в 1976 году, но после распада СССР было законсервировано. Позже Таджикистан продолжил работы по строительству ГЭС, из шести предусмотренных проектом агрегатов мощностью 600 МВт запущены пока два.