Хинштейн: повторная утечка персональных данных повлечет штраф до 3% выручки за год

При этом она не составит более 500 млн рублей, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Повторная утечка персональных данных повлечет оборотные штрафы в размере до 3% выручки за календарный год, но не более 500 млн рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, комментируя внесенный в Госдуму пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за утечки персональных данных.

"За повторные утечки мы предлагаем ввести оборотные штрафы - от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 млн рублей и не более 500 млн рублей", - написал Хинштейн.

Он отметил, что в пакете законопроектов предусмотрено введение уголовной ответственности за использование, передачу, сбор и хранение персданных, полученных незаконным путем, а также за создание информационных ресурсов, распространяющих персданные. "Самые значительные меры уголовной ответственности будут применяться к организованным группировкам, которые совершали незаконные действия с базами данных, содержащими персданные, полученные незаконным путем, что повлекло тяжкие последствия", - добавил Хинштейн.