Почти 100% домохозяйств РФ подключат к гигабитной сети до 2035 года

Инфраструктура связи для реализации такой возможности должна быть развита к 2030 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. 98% домохозяйств и социально значимых объектов будут подключены к скоростному интернету - не менее 1 Гбит/с - до 2035 года. Такая цель ставится с стратегии развития отрасли связи до 2035 года, которая опубликована на сайте правительства РФ.

Инфраструктура связи для реализации такой возможности должна быть развита уже к 2030 году.

К 2035 году также должны быть развернуты сети связи 5G на российском оборудовании - во всех городах с численностью населения от 100 тыс. человек. Оборудование должно соответствовать требованиям кибербезопасности.

В 2031-2035 годах предусматривается начало коммерческой эксплуатации сетей связи 6G.