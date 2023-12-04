Фонд Билла и Мелинды Гейтс поддержит модернизацию аграрного сектора Шри-Ланки

Он также окажет помощь в цифровизации социального сектора островного государства

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Фонд Билла и Мелинды Гейтс (BMGF) поддержит преобразования в сельском хозяйстве Шри-Ланки и окажет помощь в цифровизации социального сектора островного государства.

Как сообщает канцелярия президента Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, договоренности об этом были достигнуты в ходе встречи главы ланкийского государства с основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

"Билл Гейтс выразил готовность BMGF поддержать Шри-Ланку в построении сильной и устойчивой к изменению климата нации и обещал углубить сотрудничество с Коломбо в модернизации сельского хозяйства и создании системы цифровых данных для этой отрасли ланкийской экономики и социальной сферы", - говорится в сообщении канцелярии Викрамасингхе.

Сопредседатель BMGF заверил, что Фонд намерен осуществлять широкое научно-техническое инновационное сотрудничество со Шри-Ланкой и всеми странами мира, активно участвовать в продвижении мер реагирования на глобальные вызовы, такие как изменение климата и эпидемии.

Всемирный саммит по климату с участием лидеров более 140 государств проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. Основная задача климатического саммита состоит в анализе прогресса по достижению целей Парижского соглашения 2015 года и в разработке глобального плана международного сообщества по реализации климатических целей.