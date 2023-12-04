Делегация США разъяснит производителям чипов на Тайване новые торговые ограничения

Как отметила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа, на острове находится большое число компаний-производителей чипов, которым было бы важно получить разъяснения от американских чиновников о новых ограничениях в отношении поставок на материковую часть Китая

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Делегация правительства США посетит Тайвань и встретится с представителями технологических компаний острова, чтобы обсудить с ними новые ограничения Вашингтона в отношении поставок чипов в КНР. Об этом сообщила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа.

"Они [чиновники США] посетят Тайвань, чтобы разъяснить ситуацию. Благодаря личным встречам [с ними] компании смогут получить представление о подходе правоохранительных органов США. Обсудить детали на месте - это то, что нужно Тайваню", - приводит ее слова агентство Reuters. По словам чиновницы, на острове находится большое число компаний-производителей чипов, которым было бы важно получить разъяснения непосредственно от американских чиновников о новых ограничениях в отношении поставок на материковую часть Китая. Неназванные американские чиновники посетят Тайвань в следующем месяце и "проведут мероприятия" в основных центрах по производству чипов в городах Синьчжу и Тайнань, уточняет агентство.

В Вашингтоне сообщили в октябре, что последний пакет санкций в отношении компьютерных чипов, которые используются при разработке моделей искусственного интеллекта, вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить экспортную лицензию у Министерства торговли США, чтобы получить разрешение на отправку своей продукции в КНР. Вследствие этого шага одна из ведущих технологических компаний США Nvidia прекратила принимать заказы на новые чипы от компаний КНР.