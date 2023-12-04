ФРГ в октябре сократила экспорт в РФ на более чем 40% в годовом выражении

Импорт упал на 88,5% по сравнению с октябрем 2022 года, отмечено в отчете Федерального статистического ведомства

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Экспорт из Германии в Россию в октябре уменьшился на 40,5% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее - до 600 млн евро. Об этом говорится в отчете Федерального статистического ведомства ФРГ.

"Объем германского экспорта в РФ в октябре 2023 года сократился на 5%, до €0,6 млрд, по сравнению с месяцем ранее с учетом календарных и сезонных факторов. Импорт из РФ в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2023 года увеличился на 6,6%, до €0,2 млрд", - отмечается в документе. При этом по сравнению с октябрем 2022 года импорт упал на 88,5%.

Одновременно наблюдается сокращение товарооборота ФРГ со странами - членами ЕС. Согласно отчету, снижение экспорта в государства сообщества составило 2,7%, а импорта оттуда - 2,8%. В то же время экспорт Германии в страны за пределами ЕС увеличился на 1,7% в годовом выражении. С января по октябрь Германия экспортировала продукции на сумму €1,3046 трлн, импортировала - €1,1384 трлн.

В октябре Россия заняла 18-е место среди крупнейших направлений немецкого экспорта за пределы ЕС. В феврале 2022 года, за месяц до начала СВО, Россия была на 5-м месте.