Минфин РФ выплатил купон по евробондам с погашением в 2025 году на сумму 4,9 млрд рублей

Выплаты проведены в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2025 году в сумме 4,9 млрд рублей.

"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2025 году в сумме 4,9 млрд рублей (эквивалент €50,3 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - сообщается на сайте министерства.

Выплаты проведены в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".