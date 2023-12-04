В Херсонской области проведут капремонт 34 объектов водоснабжения

На это выделили 2 млрд рублей

ГЕНИЧЕСК, 4 декабря. /ТАСС/. Херсонской области выделили 2 млрд рублей выделили на капитальный ремонт 34 объектов водоснабжения и 20 - теплоснабжения, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"В общей сложности в проект модернизации только в Геническе будет вложено 885 млн рублей. Средства на это выделило правительство России в рамках программы специального казначейского кредита. Всего по этой программе область получила 2 млрд рублей. На эти деньги проведем капремонт 34 объектов водоснабжения и 20 - теплоснабжения по всей области - от Скадовска до Нижних Серогоз", - написал он в Telegram-канале.

В Геническе, который стал временным административным центром области, собираются модернизировать системы водопровода и канализации. "За 32 года ее в полном смысле довели до ручки - почти 100-процентный износ", - подчеркнул Алексеенко.

По его информации, в ближайшие дни начнется капремонт городских очистных сооружений, перекладка подводящих сетей - строительство канализационного коллектора, а также будут заменены магистральные участки водопровода.