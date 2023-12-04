Росатом начал ликвидацию пунктов временного хранения радиоактивных отходов

РАО теперь будут сразу поступать в пункты финальной изоляции на весь период потенциальной опасности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Росатом приступил к ликвидации пунктов временного хранения радиоактивных отходов (РАО). Как сообщает газета атомной отрасли "Страна Росатом", вместо этого РАО теперь будут сразу поступать в пункты финальной изоляции на весь период потенциальной опасности.

Многие десятилетия, пишет издание, радиоактивные отходы были отложенной проблемой. Главным считали надежно и безопасно их складировать, а что делать потом - решат следующие поколения. "Сеть пунктов временного хранения стала восприниматься как нечто постоянное. И вот будущее наступило: отраслевой оператор по обращению с объектами ядерного наследия "Радон" (предприятие Росатома - прим. ТАСС) приступает к выводу этих объектов из эксплуатации, <…> чтобы извлечь и передать все радиоактивные вещества Национальному оператору по обращению с РАО (ФГУП НО РАО, предприятие Росатома - прим. ТАСС), который, в соответствии с федеральным законом, поместит их в пункты финальной изоляции на весь период потенциальной опасности", - пишет издание.

В России пока такой пункт один - в Новоуральске, емкостью 55 тыс. куб. м. В 2026 году откроются пункты в Северске (Томская область) и Озерске (Челябинская область), позднее - в Железногорске (Красноярский край). Прежде всего решено ликвидировать пункты хранения, не входящие в территориальную схему развития системы обращения с РАО. Это четыре объекта в Приволжском и Уральском филиалах.

Как следует из ежегодного отчета Росатома за 2022 год, общий объем РАО к концу 2022 года составил 5,72 10 в степени 8 куб. м, из них относящихся к категории накопленных ("наследие") - 5,53 10 в степени 8 куб. м.