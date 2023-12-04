В России запустят систему мониторинга строительства важных объектов с 1 января 2024 года

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что такая система позволит выявлять риски и своевременно принимать управленческие решения при строительстве социально значимых объектов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мониторинг хода строительства объектов в рамках государственных программ и национальных проектов в режиме реального времени планируют запустить в стране с 1 января 2024 года, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"В настоящее время правительством ведётся работа по созданию системы мониторинга за объектами, строящимися за счет средств федерального бюджета, в режиме реального времени. <...> Порядок проведения такого мониторинга будет утвержден правительственной комиссией по региональному развитию, его запуск планируется с 1 января 2024 года", - приводится в сообщении на сайте правительства РФ его цитата.

По словам Хуснуллина, мониторинг позволит выявлять риски и своевременно принимать управленческие решения при строительстве социально значимых объектов. "Система обеспечит прозрачность выполнения всех строительных процессов и еще больше повысит их качество, а также позволит сократить количество незавершённых объектов", - приводится его комментарий.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое дает возможность осуществлять мониторинг хода возведения объектов с федеральным финансированием в режиме реального времени.

По информации вице-премьера, для мониторинга выбрано девять обязательных контрольных точек: получение положительного заключения госэкспертизы, предоставление земельного участка заказчику, получение разрешения на строительство, заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта, установка технологического оборудования, подключение объекта к инженерным сетям, получение заключения органа государственного строительного надзора и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, регистрация прав на него.

Информация о фактическом достижении контрольных точек должна быть предоставлена в ГИИС "Электронный бюджет".