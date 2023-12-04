Шольц высказался за быстрое завершение переговоров по соглашению ЕС и "Меркосур"

Канцлер ФРГ убежден, что "за это соглашение выступает большинство" в ЕС и в Европарламенте

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за быстрое завершение переговоров о торговом соглашении между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"). С соответствующим заявлением он выступил на совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Это необходимо. Многое говорит в пользу того, что если мы согласуем это соглашение, то отношения ЕС и стран "Меркосур" улучшатся, - сказал Шольц. - Мы считаем, что это стало бы большим прогрессом". Канцлер выразил убеждение, что "за это соглашение выступает большинство" в ЕС и в Европарламенте.

Газета Financial Times написала в ноябре, что Евросоюз и члены "Меркосур", особенно Бразилия, хотели завершить работу над торговым соглашением до перехода председательства в южноамериканском блоке к Парагваю в декабре. В субботу агентство Reuters со ссылкой на источники в бразильском правительстве сообщило, что о заключении соглашения не будет объявлено на саммите "Меркосур", который пройдет в Рио-де-Жанейро 7 декабря, как планировалось ранее.

В 2019 году ЕС и "Меркосур" после 20 лет переговоров подписали торговое соглашение, однако сделка была заморожена, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза. После прихода в январе 2023 года к власти Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер борьбы с изменением климата, вопрос о торговом соглашении вернулся в повестку межрегионального сотрудничества. Однако в Европе выдвинули ряд дополнительных требований, касающихся вопросов охраны окружающей среды и делающих де-факто обязательным выполнение их странами "Меркосур".

"Меркосур" - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, членами которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, в процессе вступления находится Боливия. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. Объем внешнеторгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020-м и составил около $599 млрд, из которых 57% пришлось на экспорт.