ГД рассмотрит законопроекты о запрете "наливаек" и о социальных вкладах до 50 тыс. рублей

Если законопроект о запрете "наливаек" будет принят, то субъекты РФ смогут запрещать продажу пива в них, а также получат право ограничения времени на продажу алкоголя в таких заведениях

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС /. На пленарном заседании Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и некоторых других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках, а также законопроект об особом банковском продукте - социальном вкладе до 50 тыс. рублей.

Документ о "наливайках" инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. Сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают.

"Анализ правоприменительной практики показывает, что запрет по осуществлению деятельности по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания по одному месту осуществления деятельности в отношении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи не установлен, так как данные виды деятельности не лицензируются", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, субъекты РФ получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в "наливайках". Законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

На остроту проблемы неоднократно обращал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. Проведенный в его Telegram-канале опрос показал, что большинство (79% проголосовавших) за запрет продажи алкоголя в ночное время. Принятие этого законопроекта, по словам Володина - приоритет для Госдумы. "Из-за деятельности "наливаек" люди зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах. Порядок в этой сфере необходимо навести как можно быстрее", - подчеркивал председатель Госдумы.

Социальные вклады

Кроме того, парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект, который предусматривает создание особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами - социального банковского счета и социального банковского вклада. Эти продукты предполагают гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка России. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Договор социального банковского вклада и социального банковского счета будет открываться только в кредитных организациях, имеющих право на привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), открытие и ведение банковских счетов физических лиц в соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России, а также участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках.

Потребителями новых банковских продуктов могут стать граждане, являющиеся получателями мер социальной поддержки. При определении права на получение таких мер оценивается среднедушевой доход, а соответствующие сведения содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Договор социального банковского счета (вклада) заключается в электронной форме с использованием портала госуслуг. Законопроект запрещает банкам, имеющим такое право, отказ от открытия такого вклада или счета для клиента, сведения о котором содержатся в ЕГИССО.

Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счет по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тыс. рублей. Внесение денежных средств в иностранной валюте на счет по договору социального банковского вклада не допускается. Договор социального банковского счета должен предусматривать операции в рублях с использованием национального платежного инструмента.