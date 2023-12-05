Резидент ТОР "Камчатка" намерен обучать студентов рыболовецких специальностей

Занятия предполагается проводить на базе созданного на предприятии учебно-производственного центра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" - ООО "Камчаттралфлот" - с января 2024 года займется обучением студентов рыболовецких специальностей на базе созданного на предприятии учебно-производственного центра. Об этом сообщил ТАСС руководитель компании Владимир Котов.

"Камчатский государственный технический университет вышел к нам с инициативой создания такого учебно-практического центра. Мы согласились, оборудовали класс, в котором смогут заниматься одновременно до 15 человек. Это студенты рыболовецких специальностей, которые после небольшой теоретической подготовки смогут выйти на практику в цеха и применить полученные знания на самом современном оборудовании. Это поможет повысить престиж рыбной отрасли и привлечь в нее еще больше высококвалифицированных кадров. Учебно-производственный центр начнет работу с января 2024 года", - сказал Котов.

Он добавил, что в центре практику смогут пройти как студенты вузов, так и учащиеся колледжей. Это позволит увеличить их шансы на успешное трудоустройство.

ООО "Камчаттралфлот" - резидент ТОР "Камчатка" с 2018 года. В 2019 году благодаря инвестиционным квотам для строительства заводов компания запустила предприятие по переработке рыбы в Петропавловске-Камчатском с мощностью до 250 тонн готовой продукции в сутки.