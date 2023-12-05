Объем связанных со сжиганием топлива выбросов СО2 вырос на 1,1% в 2023 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международный коллектив климатологов из проекта Global Carbon Budget пришел к выводу, что объем выбросов СО2, связанных со сжиганием ископаемого топлива, вырос в 2023 году на 1,1%. Однако при этом их общий объем остался примерно таким же, как в 2022 году - около 40,9 млрд тонн. Об этом сообщила пресс-служба британского Университета Эксетера.

"Полученные нами оценки указывают на то, что предпринимаемые человечеством усилия не являются достаточно широкими или глубокими для того, чтобы объем выбросов начал быстро двигаться на глобальном уровне в сторону "глобального нуля". Тем не менее, есть и позитивные тренды, связанные с сокращением некоторых типов выбросов. Это говорит о ненулевом эффекте от уже принятых мер, нацеленных на борьбу с изменением климата", - заявила профессор Университета Восточной Англии (Великобритания) Коринн Ле Кере, чьи слова приводит пресс-служба Университета Эксетера.

Профессор Ле Кере и ее коллеги по проекту Global Carbon Budge пришли к такому выводу при подготовке нового годового отчета данной инициативы. В ее рамках свыше ста ведущих климатологов мира ведут наблюдения за тем, как меняется ежегодный объем выбросов и как много парниковых газов еще может выделить человечество в атмосферу и при этом замедлить глобальное потепление в ближайшие десятилетия и столетия.

В этом году, как показывают проведенные учеными расчеты, объем выбросов углекислого газа, связанных со сжиганием ископаемого топлива, вырастет примерно на 1,1% по сравнению с 2022 годом, в результате чего этот показатель достигнет отметки в 36,8 млрд тонн. При этом общий объем выбросов останется на уровне 2022 года, около 40,9 млрд тонн, что связано с позитивными изменениями в характере природопользования.

Несмотря на стагнацию уровня выбросов на глобальном уровне, этот показатель сильно поменялся на уровне отдельных стран. В частности, выбросы СО2 в Индии и Китае за год выросли на 8,2% и 4%, тогда как в США и в странах ЕС они упали на 3% и 7,4%. Значительно выросли выбросы углекислого газа из-за пожаров, что связано с серией крупных лесных пожаров в Канаде, уничтоживших около 5% лесного покрова страны в марте - октябре 2023 года.

"Собранные нами данные говорят в пользу того, что мы, по всей видимости, не сможем избежать повышения средних температур на Земле на 1,5 градуса Цельсия и более, что было одной из двух главных целей Парижского соглашения по климату. Более того, участникам текущей климатической конференции COP28 нужно будет совместно согласиться на быстрое сокращение выбросов для того, чтобы у нас оставались шансы на удержание потепления на отметке в два градуса" - подытожил профессор университета Эксетера Пьер Фридлингштайн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.