Эксперты заявили, что РФ за год снизила долю Европы в поставках нефти до примерно 10%

Как заявил руководитель нефтегазовой практики в области стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков, больше 50% экспорта российской нефти приходится на Китай

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия за год с ввода эмбарго Евросоюза смогла практически полностью перенаправить потоки нефти на другие рынки, оставив Европе лишь около десятой части своего нефтеэкспорта. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ вступило в силу 5 декабря 2022 года одновременно с ценовым потолком ЕС и стран G7 на уровне $60 за баррель, с 5 февраля вступили в силу аналогичные меры для нефтепродуктов из РФ с некоторыми исключениями.

"В 2022-23 годах произошло самое масштабное за последние 30 лет изменение торговых потоков на мировом нефтяном рынке. Практически весь экспорт нефти по морю, который осуществлялся из России в ЕС, был перенаправлен на новые рынки - в Китай, Индию и отчасти Турцию. Основываясь на данных Евростата, мы можем говорить, что сейчас Россия поставляет в ЕС с учетом трубопроводных поставок 1,4-2 млн т в месяц, т. е. не более 10% всего российского экспорта", - заявил заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Он отметил, что на Китай приходится 37% от всех поставок нефти из РФ по морю, на Индию - 48%. "Говоря о том, сколько удалось перенаправить, я ответил бы - все. Сейчас экспорт российской нефти сдерживается обязательствами в рамках ОПЕК+, но не введенными странами Запада ограничениями", - сказал Кондратьев.

Самая главная нефтяная труба РФ

При этом эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Игорь Галактионов подчеркнул, что к моменту введения эмбарго география российского сбыта значительно изменилась: объемы из ЕС были перенаправлены в Азию - в Индию и Китай. "На эти две страны приходится более 90% всего морского экспорта сырой нефти. Страны не присоединились ни к эмбарго, ни к потолку цен, поэтому продолжают стабильно покупать российскую нефть", - сказал аналитик.

По словам руководителя нефтегазовой практики в области стратегического и операционного консалтинга Kept Максима Малкова, больше половины экспорта российской нефти сейчас приходится на Китай и страна готова наращивать объемы закупки - по итогам года они могут превысить 100 млн тонн. "В целом, можно говорить о том, что большую часть поставок в течение 2023 года удалось перенаправить в развивающиеся страны, в Азию и Африку", - констатировал эксперт.

Как отметил аналитик "Финама" Александр Потавин, Россия продолжает лидировать по объему поставок в Китай. Китай за 10 месяцев импортировал из России 88,5 млн тонн нефти, что на 2,3 млн тонн больше, чем за весь 2022 год. "Самая главная нефтяная труба из России сейчас направлена в сторону Китая по маршруту Восточная Сибирь - Тихий океан. Есть также небольшой транзитный маршрут через Казахстан", - напомнил он.

Как Запад получает российскую нефть

Эмбарго Евросоюза и ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты введены с рядом исключений: продолжают получать российскую нефть по трубопроводам ряд стран, не имеющих доступ к морю и альтернатив российским ресурсам. В частности, Болгария пока может покупать нефть из РФ морем, Венгрия, Чехия и Словакия - по южной ветке нефтепровода "Дружба". Также сделаны исключения для поставок нефти с "Сахалина-2" Японии.

"Всю остальную нефть Россия гонит по морю: 90% поставок приходится на Китай, Индию и Турцию", - считает Потавин из "Финама".

Технически большинство стран Запада действительно отказались от закупок российской нефти и нефтепродуктов за рядом официальных исключений, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. "Все остальное мы перенаправили, иначе мы бы увидели резкое падение производства нефти в России. Но, учитывая, что само присутствие российской нефти в мировой экономике сохранилось, то косвенно, конечно, эти страны зависят от ситуации в мировой экономике, мирового энергобаланса и в этом смысле они косвенно зависят от России", - подчеркнул он. Однако в глобальном смысле контролировать поступление потоков сложно, считает он: нефтепродукты в нью-йоркском такси могут быть закуплены в Индии, которая произвела их из российской нефти, отметил эксперт.